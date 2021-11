Etiopia-forsker: Tigray-opprørere vinner snart krigen i Etiopia

NTB

Slik situasjonen er i Etiopia nå, vil det trolige være snakk om uker – om ikke dager – før vi ser et regjeringsskifte i landet, sier forsker Kjetil Tronvoll.

Etter Tigrayfolkets frigjøringsfronts (TPLF) overtakelse av byene Dessie og Kombolcha i helgen, vil det trolig skje innen kort tid, sier Tronvoll til NTB. Han er professor ved Oslo Nye Høyskole og blant verdens fremste eksperter på Etiopia.

Han følger situasjonen i landet tett.

– Det avgjørende slaget ble vunnet nå i helgen. Da byen Dessie falt i 1991 var det snakk om to dager før EPRDF-styrkene inntok hovedstaden Addis Abeba. Helt det samme skjer ikke nå, men vi ser fortsatt viktigheten av den byen, sier Tronvoll.

Han begrunner det blant annet med at byene Dessie og Kombolcha er viktige militærstrategiske byer, både topografisk og geografisk. Det er ingen tilsvarende naturlige forsvarsposisjoner sørover mot Addis Abeba, og dermed er de viktigste militære hindringene for en videre framrykking mot hovedstaden ryddet av veien, mener han.

Det var Bistandsaktuelt som først omtalte saken.

Tirsdag kom også nyheten om at myndighetene i den etiopiske hovedstaden Addis Abeba oppfordrer innbyggerne til å forberede seg på å forsvare nabolagene sine mot styrker fra Tigray-regionen, ifølge Reuters.

Et overtak siden juni

Statsminister Abiy Ahmed innledet en regjeringsoffensiv mot TPLF i november i fjor etter en langvarig politisk konflikt mellom regjeringen i Addis Abeba og gruppen som tidligere dominerte landets regjering.

I slutten av juni i år hadde opprørerne gjenerobret mesteparten av Tigray-regionen, samtidig som kampene spredte seg til naboregionene Afar og Amhara.

– Man har sett en klar retning på denne krigen siden i sommer, sier Tronvoll.

TPLF har fått tak i flere våpen, både fra slagmarken etter kamper og ved å innta byer. Det har kommet meldinger om at de også har fått hjelp fra Oromo-opprørere.

De eritreiske styrkene, som har støttet regjeringen i Etiopia, har også trukket seg tilbake til grenseområdene.

I tillegg er erfarne soldater fra regjeringsstyrkene drept og erstattet med sivile folk uten særlig trening, ifølge Tronvoll.

– Så langt har Tigray-styrkene greid å stå på sitt og til og med greid å lage egne motoffensiver. Hele nordre Etiopia er militarisert. Tigray-styrkene er ikke noen gerilja lenger, men en fullt operativ hær, forklarer han.

De to siste ukene har Etiopias luftforsvar gjennomført en rekke luftangrep mot Tigray. Her rydder innbyggerne opp i ruinene av en ødelagt bygning i Mekele 28. oktober. Les mer Lukk

Statsminister på flukt

Statsminister Abiy Ahmed, som ble tildelt fredsprisen i 2019, har sagt at han vil slå tilbake med full styrke, og han har lenge oppfordret sine landsmenn til å stå samlet og delta i kampene.

Likevel tror Tronvoll at Abiy trolig vil flykte fra landet.

– Med Tigray-styrkenes fremmarsj mot Addis Abeba vil presset på Abiy Ahmed øke. Det er vel trolig at han ikke vil bli værende i byen hvis motstandsstyrkene inntar den, så han vil nok flykte ut av landet før det, og Prosperity Party-regjeringen vil kollapse, sier Tronvoll.

Derfor må det internasjonale samfunnet forberede seg, legger Etiopia-kjenneren til.

Vestlige land har lenge har bedt om en umiddelbar våpenhvile, uten at det har gitt noen resultater.

– Det er for sent å fokusere på fredsforhandlinger nå, for det blir det ikke. Det blir trolig en maktovertakelse, og da er det viktig at det internasjonale samfunnet tenker på post-Abiy stabiliseringsintervensjon og overgangsregime. Krigen er ikke over med at Tigray-styrkene og Oromo-styrkene inntar Addis Abeba, det blir bare nye faser, sier han.

Bildet viser en ødelagt stridsvogn i Vest-Tigray i Amhara-regionen. Les mer Lukk

Usikker fremtid

Spørsmålet er hva som kommer til å skje etter at TPLF har vunnet krigen, mener Tronvoll.

– Det er ikke uerfarne folk som kommer tilbake, TPLF har styrt før. Men de har uttalt at de ikke vil tilbake til sentral makt i Etiopia. For tigrayanere flest er ikke lenger Etiopia deres land, sier han og legger til:

– Det TPLF vil, er å sørge for at deres befolkning ikke blir sultet til døde, slik Abiy Ahmed har prøvd å gjøre gjennom å blokkere humanitær bistand til regionen, noe som har ført til at millioner av mennesker sulter.

Sultkatastrofe

Tronvoll understreker at han stiller seg nøytralt i saken.

– Det gjenstår å se hva de ønsker å gjøre videre, legger han til. TPLF har uttalt at spørsmålet om Tigrays status i forhold til Etiopia bare kan løses gjennom en folkeavstemning i Tigray, sier han.

Hundretusener av mennesker er drevet på flukt i Tigray og naboregionene, samtidig som det utspiller seg en sultkatastrofe, advarer FN.

Det fryktes at tigrayanerne som bor i områder dominert av andre etniske grupper, vil bli utsatt for ytterligere drap og overgrep.

De to siste ukene har Etiopias luftforsvar gjennomført en rekke luftangrep mot Tigray, hvor titalls sivile er blitt drept. Mens opprørerne er på offensiven på bakken, er luften ett av de få områdene der regjeringen fortsatt har et overtak.