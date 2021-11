Joe Manchin fortsatt i tvil om han vil støtte krisepakke

NTB

Joe Manchin uttrykker igjen tvil om han vil støtte den allerede kraftig nedskalerte krisepakken på 1.750 milliarder dollar. Uten ham blir den ikke vedtatt.

Demokratenes ledere sier de tar sikte på en avstemning om pakken og den beslektede infrastrukturplanen i Representantenes hus allerede denne uka.

Manchin uttrykte sin tvil mandag kveld da demokratene ville ha forsikringer om at han vil gi sin støtte til president Joe Bidens plan.

De to moderate demokratene Manchin og Kyrsten Sinema er nå de to eneste senatorene som fortsatt tviler, men deres stemmer er helt avgjørende for om pakken blir vedtatt.

Manchin sa han er åpen for å stemme for pakken, men like åpen for å stemme imot, og han ba de andre demokratene slutte å holde infrastrukturpakken som gissel for den støtte pakken.