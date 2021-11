Stengte skoler i Uganda i hele pandemien: – Elevene er traumatisert

NTB

Skoler verden over har i perioder vært stengt som følge av pandemien. I Uganda er skolene fremdeles mer eller mindre stengt, noe som skaper stor bekymring.

17 år gamle Mathias Okwako graver etter gull i gjørma et par steinkast unna skolen sin i utkanten av den lille byen Busia, sørøst i Uganda. 17-åringen er iført skoleuniform og skulle egentlig ha sittet på skolebenken på den andre siden av veien for å lære.

I de tomme og ubrukte klasserommene har det begynt å vokse planter, og flere av vindusrammene har blitt stjålet for å brukes som ved. En annen skole like i nærheten leier ut rommene som boliger.

Skolene i Uganda har vært mer eller mindre stengt i 77 uker, helt siden pandemien brøt ut.

Mangler digitalt alternativ

Ingen andre steder i verden har skolene vært påvirket av pandemien i så lang tid, ifølge FN. Mens mange land flyttet undervisningen over på digitale plattformer, har de færreste skolene i Øst-Afrika hatt muligheten til å tilby elevene slike digitale alternativer.

I fraværet av skole og utdanning har derfor mange elever giftet seg, blitt utsatt for uønskede graviditeter eller vært nødt til å skaffe seg jobber av ulikt slag.

– Pandemien har produsert en «tapt generasjon» av elever, som nå står overfor en krevende kamp for å passe inn i samfunnet, sier Moses Mangeni, talsperson for lokale myndigheter i den ugandiske byen Busia.

Skolekrise i 50 land

Coronakrisen har skapt mange ulike utfordringer i barns liv verden over, og foreldre har blitt fratatt økonomiske sikkerhetsnett. Men kanskje mest alvorlig av alt – pandemien har fratatt barn utdanning i store deler av verden.

Resultatet er den største globale utdanningskrisen i vår tid, ifølge Redd Barna. I forrige måned pekte organisasjonen på nær 50 land, inkludert Uganda, hvor utdanningssystemet er i ferd med å kollapse fullstendig.

Flesteparten av dem befinner seg i Afrika sør for Sahara, en del av verden som fra før av sliter med mangel på lærere og en høy andel elever som ikke fullfører utdanningen.

Over hele verden har land hatt store utfordringer knyttet til digital undervisning i pandemien. I Mexico ble deler av utdanningen overført til TV-sendte programmer fordi deler av landet har begrenset internettilgang. Likevel har pandemien fått store negative konsekvenser for mexicanske barn, og flere millioner har hoppet av skolegangen, mens landet har sett en markant økning i barnedrap, tenåringsgraviditeter og vold i hjemmet.

Treg vaksinering skaper utfordringer

Også i Irak har fjernundervisning vært svært begrenset, og dette har ført til store ulikheter i landets skoler, ifølge Verdensbanken.

I Kuwait var tilnærmet ingen av skolene rustet for digital undervisning da pandemien brøt ut, og skolene var stengt i sju måneder. Men landets oljerike sjeiker pumpet nærmere 2 milliarder kroner inn i skolevesenet, og dermed var alle skoler rustet for digital undervisning, noe som ble ansett som en stor suksess.

Men Uganda har ingen slik suksesshistorie å vise til.

Landets skoler stengte ned i mars i fjor. Noen få skoler åpnet delvis for undervisning i februar i år, men i sommer ble landet igjen nedstengt for fullt. Nå er Uganda det eneste afrikanske landet hvor skolene fremdeles er stengt.

Samtidig går vaksineringen tregt i landet. Mens en rekke land rundt om i verden er i full gang med å vaksinere sine innbyggere med tredje vaksinedose, sliter fremdeles en rekke afrikanske land med å komme gjennom de første rundene.

I Uganda er kun 700.000 av landets 44 millioner innbyggere fullvaksinert.

– Elevene er traumatisert

I den provisoriske gullgruva i Busia arbeider skoleløse elever side om side med voksne, flere av dem lærere. Lønna er rundt 17 kroner dagen, akkurat nok til et par sko, som raskt slites ut igjen under de harde arbeidsforholdene.

Lærer Francis Adungosi sier at han jobber i gullgruva sju dager i uka. Han påpeker at han trenger et oppfriskningskurs når han en vakker dag skal vende tilbake til klasserommene for å undervise elevene sine.

– Elevene er traumatisert. Man må huske på at de har en rekke utfordringer. Noen av dem er blitt gravide, noen har giftet seg. Å håndtere alle disse barna kommer til å bli veldig krevende, sier læreren.

17 år gamle Okwako sier han har på skoleuniformen mens han graver etter gull fordi han ikke har andre klær å ha på seg. Dagene blir lange og slitsomme, noe som gir lite tid og overskudd til å studere på kveldstid.

– Det blir ikke tid til å lese bøker. Og om du forsøker å åpne en bok, sovner man bare helt fram til neste dag, sier han.