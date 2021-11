Nær 90 land slutter seg til plan om å redusere metangassutslipp

Metanutslipp stammer blant annet fra olje- og gassutvinning, som her i Alaska. Foto: Al Grillo / AP / NTB

NTB

Nesten 90 land har sluttet seg til en innsats ledet av USA og EU for å redusere utslippene av metangass med 30 prosent innen 2030.

Det opplyser en høytstående embetsmann i USAs president Joe Bidens administrasjon, skriver nyhetsbyrået Reuters.

De nye underskriftene i Global Methane Pledge ventes å bli presentert offisielt i løpet av tirsdagen og inneholder nå halvparten av de 30 største utslippslandene for denne klimagassen.

Brasil, som er blant de fem største utslippslandene, slutter seg nå til løftet. Også land som Qatar, Storbritannia, New Zealand og Sør-Afrika skal underskrive. Det gjør til gjengjeld ikke Kina, Russland og India, som er blant de fem største store utslippslandene.

Kraftig drivhusgass

Metangass er en langt kraftigere drivhusgass enn CO2, men blir til gjengjeld ikke hengende igjen i atmosfæren like lenge. Dermed kan kutt i metangassutslippene bidra til raskt å redusere global oppvarming.

Ifølge eksperter har olje- og gassindustrien det største potensialet for å bidra til slike utslippsreduksjoner raskt ved å reparere lekkasjer i rørledninger og lagre. Mange av disse reparasjonene koster ikke mye.

I tillegg bidrar gamle kullgruver, jordbruk, ikke minst risdyrking, og avfallslagring, særlig matavfall, mye til metanutslipp.

Både USA og EU har planer om å legge fram lover for å begrense metanutslipp i løpet av året. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tidligere uttrykt at løftet er et av de største fremskrittene man kan komme fram til i Glasgow.

Den nye innstrammingen i USA tar sikte på å utvide reguleringene til å omfatte utslipp fra gamle olje- og gassledninger i stedet for bare nye slik som den gamle loven fra Barack Obamas tid.

– USA tilbake

Obama-loven ble opphevet under Trump-administrasjonen, men gjeninnført av Biden som en av hans første handlinger i januar.

Innstrammingen er et konkret signal om at USA er tilbake i den globale kampen mot klimaendringer, sier Michael Regan, som er direktør for USAs miljøvernmyndigheter EPA.

Den gamle Obama-loven fra 2016 omfattet bare nye installasjoner etter 2015. Dermed var det fortsatt ingen regulering av 90 prosent av USAs 900.000 olje- og gassbrønner.

De nye innstrammingene inneholder blant annet nye krav til tetting av lekkasjer fra USAs nesten 5 millioner kilometer olje- og gassledninger og opprydding i gamle kullgruver.