Koronavaksinen til Novavax godkjent i Indonesia

NTB

Indonesia, som er hardt rammet av koronapandemien, er det første landet som godkjenner bruken av den nye koronavaksinen fra det amerikanske selskapet Novavax.

Godkjenningen betyr at Indonesia, som har slitt med å skaffe nok vaksiner til sine 270 millioner innbyggere, får tilgang til den nye vaksinen først.

Vaksinen produseres i India under navnet Covovax. Den bruker en annen teknologi enn vaksinene som allerede er godkjent og tatt i bruk verden over.

I motsetning til mRNA-vaksinene til Biontech/Pfizer, Moderna og CureVac, bruker Novavax' to dosers vaksine en mer tradisjonell teknikk. Et protein blir brukt til å frakte deler av at et ufarlig koronavirus rundt i kroppen for å skape en immunreaksjon.