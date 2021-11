FN: Meklingen i Sudan-krisen har startet

NTB

Det er satt i gang meklinger i Sudan og internasjonalt en uke etter at landets regjeringen ble kastet i et militærkupp, opplyser FNs utsending til Khartoum.

– Mange av dem vi snakker med i Khartoum, men også internasjonalt og regionalt, uttrykker et sterkt ønske om at vi handler raskt for å komme oss ut av krisen, sa Volker Perthes på en videokonferanse fra Sudans hovedstad til FNs hovedkvarter i New York.

FN-utsendingen møtte søndag Sudans avsatte statsminister Abdalla Hamdok, som sitter i husarrest. Perthes skrev på Twitter at de diskuterte «mulighetene for en mekling og veien videre for Sudan».

Perthes oppfordret mandag Sudan om å returnere til det politiske systemet som var før militærkuppet 25. oktober.

Både regjeringen og overgangsrådet, som skulle lede landet fram til valg i 2023, ble oppløst under kuppet.