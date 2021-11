Brasil oppdaterer landets klimamål

Brasil lover å eliminere ulovlig avskoging innen 2028, to år tidligere enn et tidligere løfte. Arkivfoto: Andre Penner / AP / NTB

NTB

Innen 2030 skal utslippet av drivhusgasser reduserer med 50 prosent, opp fra 43 prosent som ble vedtatt i 2005, heter det i Brasils nye og skjerpede klimamål.

Landet lover også å eliminere ulovlig avskoging innen 2028, to år tidligere enn et tidligere løfte.

– Vi presenterer et nytt, mer ambisiøst klimamål, sa miljøminister Joaquim Leite i en melding sendt fra Brasilia til Glasgow, som er vertskap for klimatoppmøtet COP26.

Leite sa at Brasil setter seg mål om å oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Miljøministeren deltar på COP26 neste uke, og han sier løftene vil bli formalisert der.

I et annet opptak sa president Jair Bolsonaro at Brasil er «en del av løsningen for å overvinne denne globale utfordringen» med klimaendringer.

– Resultatene oppnådd av landet vårt fram til 2020 viser at vi kan være enda mer ambisiøse, sa han.

Siden Bolsonaro tiltrådte i 2019, har avskogingen skutt fart i landet.