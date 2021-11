Advokat: Ukjent hvor sudanske ledere befinner seg

Kupplederen Abdel-Fattah Burhan da han for en uke siden kunngjorde kuppet på TV. Foto: Sudan TV via AP / NTB

NTB

Flere sudanske politikere ble pågrepet under kuppet i forrige uke, men det er fortsatt ukjent hvor de befinner seg, ifølge en advokat.

For en uke siden ble både statsminister Abdalla Hamdok og ministrene hans pågrepet av soldater. Det samme skjedde med sivile ledere som sto i spissen for landets overgang til demokrati etter at landets mangeårige autoritære leder Omar al-Bashir ble styrtet i 2019.

En gruppe advokater har i samråd med politikernes familier påtatt seg oppgaven å representere dem.

Lederen for forsvarerteamet, Kamal al-Gizouli, sier mandag at de har lett etter politikerne hos påtalemyndigheten, men uten å finne dem.

– Disse fangene er i den farligste juridiske situasjonen siden ingenting er kjent om saken deres, heller ikke hvem som leder etterforskningen, sier Gizouli.

Hamdok er satt i husarrest, mens det er kommet få opplysninger om resten av regjeringen og medlemmer av overgangsrådet.

Både regjeringen og overgangsrådet, som skulle lede landet fram til valg i 2023, ble oppløst under kuppet.