Tyskland skal behandle rumenske coronapasienter

Alvorlig syke coronapasienter fra Romania blir fløyet til Tyskland for å få medisinsk behandling. Bildet er fra coronaposten ved et av sykehusene i Romanias hovedstad, Bucuresti.

NTB

Alvorlig syke coronapasienter blir fløyet fra Romania til Tyskland for medisinsk behandling.

Det er den tyske hæren som står for transporten.

Et militærfly av typen Airbus A310 landet i den rumenske hovedstaden Bucuresti mandag, melder den tyske hærens medisinske tjeneste på Twitter.

Seks pasienter skal bli fraktet til Tyskland for behandling.

I underkant av en tredel av Romanias innbyggere er fullvaksinerte, ifølge Det europeiske smittevernbyrået ECDC. I løpet av de siste 14 dagene har antall smittetilfeller økt til over 1.000 per 100.000 innbyggere. Dermed har Romania et av de høyeste smittenivåene i EU.

EU-kommisjonen har tidligere sendt leger og medisinsk utstyr til Romania for å avhjelpe situasjonen.