Dette var Halyna Hutchins siste ord før hun ble skutt av Alec Baldwin

Filmfotografen som ble skutt av Alec Baldwin på jobb, skal angivelig ha snakket etter skuddene.

Ifølge New York Post skal Halyna Hutchins (42) ha sagt følgende etter at hun ble skutt på settet til westernfilmen «Rust»:

– Det var ikke bra. Det var ikke bra i det hele tatt, sa Hutchins ifølge avisen, som siterer Los Angeles Times.

Hutchins skal ha snublet bakover og falt i armene til en kollega, idet blodet rant fra brystregionen.

Noen timer senere ble hun erklært død.

Opplysningene om Hutchins sine siste gloser er basert på 14 intervjuer med ansatte i produksjonen, e-poster og tekstmeldinger.

Pågående etterforskning

Det var den 21. oktober at stjerneskuespilleren Alec Baldwin avfyrte et rekvisittvåpen under innspillingen av filmen. Baldwin pekte mot kamera da han trakk av, og skuddet traff både Hutchins og regissør Joel Souza, som ble truffet i skulderen.

63-åringen er også produsent for filmen, og han risikerer å bli siktet for ansvaret han har i denne rollen.

Søndag uttalte Baldwin seg til pressen for første gang siden ulykken.

Han sa at politiet i Santa Fe har bedt ham om ikke å snakke med pressen om den pågående etterforskningen, og han var derfor kortfattet.

– Det er en pågående etterforskning der en kvinne døde. Det er naturligvis et sjokk for meg. Hun var som familie. På den første innspillingsdagen spiste jeg middag med henne og regissøren, sa Baldwin.

– Én-til-en-trillion-tilfelle

Skuespilleren sa det skjer ulykker under filminnspillinger fra tid til annen, men ingenting som kan måle seg med denne.

– Dette var et én-til-en-trillion-tilfelle.

Den tragiske dødsulykken har ført til en debatt i USA om sikkerhet på filminnspillinger. Det har kommet fram at flere produksjonsansatte forlot filmsettet kort tid før dødsulykken nettopp på grunn av det de mente var dårlig sikkerhet og arbeidsforhold, skriver NTB.