Sju offiserer ber om nåde for Guantanamo-fange

Guantanamo-fangen Majid Khan fotografert i 2018. Han ble fredag dømt til 26 års, men sju av de åtte jurymedlemmene ber samtidig om at han benådes. Foto: Center for Constitutional Rights via AP / NTB

NTB

Sju amerikanske offiserer som i forrige uke dømte en Guantanamo-fange til 26 års fengsel for tterror og krigsforbrytelser, ber om at han benådes.

Pakistanske Majid Khan fortalte juryen i rettssaken mot ham om hvordan han ble torturert av CIA etter at han ble pågrepet i Karachi i 2003.

Han ble fredag i en militærdomstol på Guantanamo-basen dømt til 26 års fengsel etter å ha sagt seg skyldig i å ha hjulpet al-Qaida i 2002, blant annet med et angrep på et hotell i Indonesia i 2003.

Men sju av de åtte offiserene som satt i juryen som dømte ham, skrev søndag et brev der de kalte torturbehandlingen han fikk «en mørk flekk på USAs moralske fiber» og ber om at han blir benådet.

«Khan begikk alvorlige forbrytelser mot USA og allierte land. Han har sagt seg skyldig og tatt ansvar for sine handlinger. Han har videre beklaget effekten av handlingene på ofrene og deres familier», skriver de.

Kan løslates neste år

Basert på en tidligere avtale med amerikanske myndigheter ligger Khan an til å bli løslatt neste år etter 19 år som fange, mesteparten av tiden på Guantanamo-basen.

Han fikk lov å fortelle sin historie etter å ha lovet ikke å avdekke klassifisert informasjon, og han beskrev i en 39 sider lang erklæring hvordan han ble voldtatt, slått og utsatt for vanntortur i Pakistan, Afghanistan og et tredje land.

«Khan ble utsatt for fysisk og psykisk mishandling langt utenfor godkjente utvidede avhørsteknikker, og mishandlingen var ikke til noen etterretningsnytte for amerikanske interesser», skriver de sju offiserene fra hæren, marinen og marinekorpset.

Sårbar og påvirkelig

De skriver videre at Khan som ung var et utsatt mål for ekstremistisk rekruttering, og at han nå, 41 år gammel, angrer og ikke utgjør noen trussel.

Khan vokste opp i Pakistan og kom til USA som 16-åring, der han gjorde ferdig videregående i Baltimore på 90-tallet før han dro tilbake til Pakistan og ble rekruttert av al-Qaida.

– Jeg er ikke lenger den unge, lett påvirkelige ungdommen som jeg var for 20 år siden. Jeg avviser al-Qaida, jeg avviser terrorisme, sa han under rettssaken.

Khans beretning om tortur støttes av Senatets egen gransking av CIAs bruk av tortur etter 11. september-angrepet.