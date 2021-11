Japans statsminister sikret seg fortsatt flertall

NTB

Japans statsminister Fumio Kishidas koalisjon har sikret seg fortsatt flertall i nasjonalforsamlingen, selv om de tapte noen få mandater i helgens valg.

Kishidas konservative parti LDP og koalisjonspartneren Komeito fikk 293 mandater, langt over de 233 som trengs for flertall. Tidligere hadde de 305 seter av 465 i nasjonalforsamlingen.

Selv om LDP selv tapte 15 mandater, har koalisjonen absolutt flertall, noe som gir dem makt til å bemanne alle komiteene i nasjonalforsamlingen og lett banke gjennom sine lovforslag.

Valget ble sett på som en viktig test for den nye statsministeren Fumio Kishida som overtok for under en måned siden mens regjeringen slet med lav oppslutning.

Upopulær koronahåndtering

Det skyldtes blant annet håndteringen av koronapandemien og at hans forgjenger Yoshihide Suga insisterte på å la Tokyo-OL gå sin gang til tross for utbredt motstand på grunn av en kraftig smittebølge.

Kishida mener at tilbakegangen også skyldes opposisjonens taktikk med å stille samlingskandidater i flere valgkretser.

Opposisjonen har hittil vært splittet mellom flere store partier, men i år gikk fem av dem sammen i håp om å gjøre det bedre. De tapte likevel ti mandater til sammen.

Det største av dem, Det konstitusjonelle demokratiske partiet, tapte 13 mandater og sitter igjen med 96, mens kommunistpartiet tapte to og nå har tolv mandater.

Høyreparti vinner fram

En av valgets vinnere er høyrepartiet Ishin som firedoblet sin oppslutning til 41 mandater og dermed er blitt Japans tredje største parti.

Ishin har tidligere stått LDP nær, men har i det siste trappet opp kritikken både av regjeringen og opposisjonen. Det har tydeligvis appellert til velgere som ville ha et skifte, men ikke liker opposisjonen.

I valgkampen lovte Kishida en ny stimuleringspakke til titalls billioner yen for å motvirke virkningene av koronapandemien på landets økonomi.

Gjentatte ganger lovte han også å lytte mer til folket etter de ni årene med Suga og Shinzo Abe som mange mener var preget av korrupsjon og vanskelige kår for avvikende meninger.