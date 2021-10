Mann døde i okseløp i Spania

NTB

En mann døde etter å ha blitt angrepet flere ganger av en okse under et okseløp i forbindelse med en festival øst i Spania.

Mannen deltok i et okseløp i Onda. Flere deltakere prøvde å gripe inn og stanse oksen da den gikk løs på mannen, men de klarte ikke å stanse oksen før det var for sent, melder Reuters.

Den 55 år gamle mannen ble brakt til sykehus, men skadene han hadde pådratt seg var så alvorlige at han døde.

Dødsfallet er det første i forbindelse med okseløp siden Spania åpnet for festivaler etter pandemien. Samtidig har kravene om å stanse tradisjonen med okseløp vokst i styrke de siste årene, noe som gjør at det arrangeres langt færre enn tidligere