To svenske flyplasser stengt etter klimaaksjoner

NTB

Klimaaktivister har gjennomført aksjoner på Malmös flyplass samt Bromma flyplass utenfor Stockholm. Begge flyplassene måtte stanse flytrafikken en periode.

En 57 år gammel kvinne er pågrepet i Malmö, etter at hun tok seg inn på flyplassområdet og kom seg til rullebanen. Hun er siktet for flyplassabotasje.

Ifølge aktivistgruppa Extinction Rebellion er det et av deres medlemmer som har gjennomført aksjonen i Malmö, skriver Aftonbladet.

På Bromma, som stort sett brukes til innenrikstrafikk, er det to personer som er pågrepet. Flytrafikken er stengt inntil videre, og fly dirigeres videre til hovedflyplassen Arlanda.

Extinction Rebellion i Norge opplyser til NTB at to av deres aktivister har stanset to ulike innenriksfly ved Arlanda, ved å kjøpe billetter, gå om bord, og nekte å sette seg ned.