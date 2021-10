Malin (16) ble drept for 25 år siden: Nå kan saken bli oppklart

23. november 1996 gikk den da 16 år gamle jenta Malin Lindström (16) om bord på buss nummer 147 fra Järved for å besøke en av sine venninner. Hun kom aldri tilbake, men ble funnet død et halvt år senere. (Foto: Privat)

Nye DNA-bevis knytter tidligere mistenkt til den uoppklarte drapsgåten.

Etter dette forsvant hun sporløst og kom aldri hjem igjen.

Først dømt – så ble han frikjent



Et halvt år etter forsvinningen og intens leteaktivitet, ble 16-åringen funnet drept i et skogsområde i Västernorrlands län Kommune i Örnsköldsvik kommune i 1997.

En mann ble tidlig utpekt som hovedmistenkt for drapet. Han ble senere kjent skyldig og dømt for drapet i den svenske byretten, men etter en anke ble dommen opphevet.

Frifinnelsen kom som en følge av mangel på bevis.

Dermed har den tidligere mistenkte kunnet leve som en fri mann i 25 år, skriver Expressen.

– Har ingen forklaring på at han er knyttet til sædflekken

Men nye etterforskningsmetoder basert på ny DNA-teknologi har igjen rettet søkelyset på den frikjente mannen. De nye bevisene omtales av politiet som «sterke».

Ifølge SVT Västernorrland ble mannen avhørt på nytt onsdag denne uken.

Det er funn av kroppsvæsker på Malins jeans som nå viser seg å nagle mannen til det uløste drapet. Disse sporene har senere vist seg å matche med tidligere prøver av mistenktes hårstrå og blod.

– Han sier at han ikke har noen forklaring på at han er knyttet til sædflekken på Malins bukser, at hans DNA er funnet på drapsofferet, sier førsteaktor Mats Svensson til SVT.