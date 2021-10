Verdens øyne rettes mot Glasgow

NTB

Ledere fra hele verden samles i Glasgow, der de skal gjøre et nytt forsøk på å kutte utslipp og bremse den globale oppvarmingen.

Alt fredag, to dager før FNs klimatoppmøte åpnet, var de første demonstrantene på plass i Skottlands største by.

Med røykbomber i George Square forsøkte en gruppe amerikanske klimaaktivister å mane til kamp og legge press på de over 100 topplederne som har meldt sin ankomst i løpet av den uka toppmøtet varer, blant dem USAs president Joe Biden og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Rundt 25.000 delegater fra 200 land har også satt seg på fly til Glasgow, en by med 635.000 innbyggere som fortsatt sliter med ettervirkningene av koronapandemien.

Mange av innbyggerne frykter tilstrømmingen skal føre til ny smitteoppblomstring, ikke minst som følge av den tillyste demonstrasjonen som ventes å samle opp mot 100.000 mennesker fredag.

– En slik massemønstring mens et smittsomt virus er i omløp vil nødvendigvis føre til en økning i antall tilfeller, konstaterer Devi Sridhar, som er professor i global helse ved University of Edinburgh.

Skjermes for realitetene

Enkelte av byens innbyggere, blant dem 60 år gamle Shaun Clerkin, kan styre sin begeistring for toppmøtet, er kritisk til ressursbruken og tror heller ikke at lederne som deltar vil komme fram til enighet.

Han anklager også myndighetene for å skjerme deltakerne for realitetene i byen.

– Vi har hjemløse som bor på gata. Vi har mange i midlertidige boliger, på hoteller og pensjonater. De lever under uverdige forhold, sier han.

– Byrådet ønsker å skjule alle de hjemløse og fattige for delegatene under konferansen, sier Clerkin.

Motstridende

Landene som deltar på klimatoppmøtet står ikke bare overfor store utfordringer når det gjelder å kutte utslipp, men har også motstridende interesser seg imellom.

Dette vet også vertsnasjonen Storbritannia, som sammen med Italia arrangerer møtet som er døpt COP26. Den siste uka har de forsøkt å dempe forventningene.

– Jeg er veldig bekymret, for det kan gå galt, sa statsminister Boris Johnson for noen dager siden.

Mot klimakatastrofe

FNs generalsekretær António Guterres er også bekymret.

– La meg være helt klar, det er en stor risiko for at Glasgow ikke leverer, slo han fast fredag.

Guterres etterlyste mer ambisiøse løfter om klimakutt, ikke minst fra verdens rikeste land, og konstaterte at den globale oppvarmingen vil bli på 2,7 grader dersom løftene som hittil er gitt blir fulgt opp.

– Vi beveger oss fortsatt i retning av en klimakatastrofe. Vi ser en farlig grad av mistillit mellom stormaktene, mener Guterres, som konstaterer at dette er et åpenbart hinder for den «massive mobiliseringen av politisk vilje» som trengs for å lykkes i kampen mot global oppvarming.

Energikrise

Storbritannia håper klimatoppmøtet vil gi økt oppslutning rundt målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det er langt fra sikkert.

Verden har den siste tiden opplevd en energikrise og etterspørselen etter fossile energikilder som olje, gass og kull har økt. Det er dårlig nytt med tanke på å kutte utslipp av skadelige klimagasser.

Forholdet mellom verdens to største utslippsnasjoner USA og Kina er også svært kjølig, noe som gjør utsiktene til forhandlingsløsninger små.

Kinas president Xi Jinping ventes ikke til Glagow, og før helga gjorde Russlands president Vladimir Putin det klart at heller ikke han kommer.

Finansiering

Selv om klimatoppmøtet er blitt omtalt som det viktigste siden Paris-toppmøtet 2015, er det ikke de aller største beslutningene som er planlagt i denne forhandlingsrunden.

Tautrekkingen om rike lands finansiering av klimatiltak i fattige land kommer til å fortsette. Flere land har lovet å øke sine bidrag – men trolig ikke nok til å nå målet om 100 milliarder dollar per år.

I tillegg skal det gjøres et nytt forsøk på å bli enige om reglene for kvotehandel i tråd med Parisavtalen. I disse samtalene vil Norge ha en ledende rolle.