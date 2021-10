Fra fattig bonde til fryktet narkobaron

NTB

Dario Usuga var sjefen for den største narkotikabanden i Colombia og en av de mest fryktede og ettersøkte mennene i landet. Nå sitter han bak lås og slå.

Colombia ligger i verdenstoppen i produksjon av kokain og er kjent for sine mange voldelige og nådeløse mafiabosser. Deriblant Pablo Emilio Escobar Gaviria som i sin tid ledet det beryktede Medellínkartellet.

Sist helg kunne myndighetene innkassere en ny seier i kampen mot den blodige kokainindustrien. Dairo Antonio Usuga – kjent som Otoniel – ble tatt til fange i en storstilt fellesoperasjon. Både hæren, flyvåpenet og politiet med britisk og amerikansk bistand deltok.

Usuga ledet Colombias største narkokartell, Golfklanen, og har vært etterlyst i mange år. Myndighetene sammenlignet arrestasjonen av Usuga med politiaksjonen mot Escobar, som enten ble drept, eller tok sitt eget liv under en spektakulær operasjon i 1993.

USA har beskrevet Golfklanen som en tungt bevæpnet, svært voldelig kriminell organisasjon.

– Organisasjonen bruker ekstrem vold og skremsler for å kontrollere narkorutene, kokainlaboratoriene, hurtigbåtbryggene og de skjulte landingsstripene, skriver det amerikanske utenriksdepartementet på sine nettsider.

Hadde makten siden 2012

Usuga hadde hatt makten i Golfklanen siden 2012. Amerikanerne hadde utlovet en dusør på fem millioner dollar for hans hode. Det ble også gjentatte ganger gjennomført storstilte aksjoner for å pågripe ham. Men Usuga var lenge i stand til å komme seg unna.

Nå ser det ut til at det er slutt for den mektige og fryktede mannen, som en gang bare var en fattig bondesønn.

Stor søskenflokk

Usuga ble født 15. september 1971 i Necocli, nordvest i Colombia. Han var nummer sju av ni søsken i en familie som levde av å selge storfe, griser og fjærfe.

Som 18-åring meldte han seg inn i Folkets frigjøringshær (EPL), en marxistisk geriljagruppe som ble avviklet i 1991.

– Han var ikke revolusjonær, fortalte moren hans i et intervju med avisen El Tiempo i 2015.

– EPL var det eneste tilbudet i området og han ble derfor med dem, sa hun.

Høyreekstrem gruppe

I 1993–1994 sluttet Usuga seg de høyreekstreme paramilitære selvforsvarsgruppene i Cordoba og Uraba (ACCU). Gruppene ble opprettet for å beskytte bønder mot venstreorienterte geriljaer og de var knyttet til narkotikasmugling.

ACCU ble etter hvert en del av den paramilitære gruppen Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en paraplyorganisasjon for alle regionale paramilitære grupper i Colombia som hadde som formål å beskytte ulike lokale økonomiske, sosiale og politiske interesser. De ble betraktet som en terroristorganisasjon av mange land, inkludert USA og EU.

Etter forhandlinger med regjeringen ble de offisielt oppløst i 2006. Men noen fortsatte i det som ble Golfklanen.

Ingen ideologi

– Otoniel hadde ingen spesiell ideologi, men han følte seg «forrådt» av demobiliseringsprosessen. Han valgte derfor å forbli under jorden, uttalte sikkerhetsanalytiker Ariel Avila til nyhetsbyrået AFP i 2017.

Usuga overtok ledelsen av Golfklanen etter at broren Juan de Dios ble drept av politiet i 2012.

Brødrene hadde da sammen bygget opp et kriminelt nettverk med aktiviteter i nærmere 300 av Colombias 1.102 kommuner. I all hovedsak var gruppen konsentrert om Stillehavskysten, der det meste av kokainen blir sendt ut av landet.

Golfklanens aktiviteter inkluderer også ulovlig gruvedrift og menneskehandel. Gruppen har egne gjenger som kontrollerer narkotikatrafikk på gatenivå og står bak utpressinger og drap, opplyser stiftelsen InSight Crime, som kartlegger og informerer om organisert kriminalitet i Latin-Amerika.

Sådde frykt

Usuga ble leder ved å spre frykt.

– Det er på grunn av frykt at han blir respektert, sa politisjef Jose Angel Mendoza i 2017.

Han brukte geriljataktikk for å unngå å bli tatt. Han reiste for eksempel ofte med esel eller gikk til fots. Han sov aldri to netter i strekk på samme sted, opplyser colombianske myndigheter.

Usuga holdt seg trolig mye skjult i jungelen i Urabá-regionen, og med et svært strengt vakthold. Han unngikk bebodde områder, var uten telefon og var helt avhengig av budbringere.

I juni i 2017 gjennomsøkte politiet frodige bananjorder i nord, sikre på at han var i nærheten.

– Han har måttet flykte unna i siste sekund mer enn én gang, mente Mendoza den gang.

Blir utlevert til USA

Usuga ble første gang tiltalt i USA i 2009. Han anklages blant annet for å ha importert 73 tonn kokain til USA i perioden mellom 2003 og 2014.

Colombias myndigheter har opplyst at han skal utleveres til USA.