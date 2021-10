Sju soldater drept i Mali

NTB

Sju soldater ble drept i to forskjellige angrep i det konfliktherjede Mali lørdag, opplyser hæren.

Fem soldater ble drept da bilen de var i, ble rammet av en veibombe i nærheten av Segou, 200 kilometer nordøst for hovedstaden Bamako. Kort etter ble to personer som mistenkes for å ha noe med angrepet å gjøre, arrestert.

Tidligere lørdag ble to soldater drept og tre såret i et annet angrep i nærheten av landsbyen Mourdiah, rundt 200 kilometer nord for Bamako.

Mali sliter med et jihadistisk opprør som brøt ut i 2012 nord i landet og siden har spredt seg sørover i landet og til nabolandene Niger og Burkina Faso, trass i hjelpen fra tusener av soldater fra Frankrike og andre afrikanske land.

Etter hvert er de sentrale delene av Mali blitt et episenter for konflikten som nå har spredt seg til hele Sahel-området, med stadige etniske drap og angrep på regjeringsstyrkene.