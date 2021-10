Jordan vil kaste ut uvaksinerte arbeidere

NTB

Jordan varslet lørdag at de snart vil begynne å deportere alle utenlandske arbeidere som ikke er fullvaksinert mot koronaviruset.

Strenge tiltak skal innføres, og deportasjonene starter 15. desember, ifølge innenriksdepartementet.

Titusener av egyptere, filippinere og andre utlendinger arbeider i Jordan, og det er åpnet egne vaksinasjonssentre for dem.

Innenriksdepartementet minner om at vaksinene er gratis, og at det ikke er nødvendig å vise fram arbeidstillatelse for å bli vaksinert.

Over 35 prosent av Jordans befolkning på 10 millioner mennesker er hittil fullvaksinert. Det er registrert 859.000 smittede i landet og over 11.000 dødsfall siden pandemien startet.