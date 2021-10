Spania: Middelhavet eter land – gir innbyggerne mareritt

Spanske myndigheter spår at havet utenfor Ebro vil stige med rundt 15 centimeter innen 2045 og opp til 78 centimeter innen 2081-2100. Forskerne er uenig i hva man kan gjøre for å redde det store området.

Flere tusen innbyggere i Spania kan bli tvunget til å forlate hjemmene sine om ikke myndighetene griper inn.

Når en elv legger igjen mer sand, grus og slam ved munningen enn hav og innsjøer kan føre bort, bygges det opp landbanker, og elven deler seg i flere armer. Det nye landområdet som dannes på denne måten kalles et delta.

Når stormen treffer landsbyen i den nordøstlige delen av Spania, Ebro River-deltaen, løper søstrene Marcela og Maria Cinta Otamendi til kysten. Det spiller ingen rolle om det er dag eller natt. Søstrene fylles av frykt og redsel. Bekymringen for at familie-restauranten og risåkrene deres slukes av havet blir for stor.

En voksende frykt

Den frykten har bare blitt større de siste årene, når Middelhavet har begynt å spise opp landområdene i en av Europas største våtmarker, Ebro River, som faren deres kjøpte i 1951. Søstrenes landområde strekker seg over 320 kvadratkilometer og er et av UNESCOS biosfæreområder.

UNESCOS biosfæreområder er vernede områder som foruten å bevare naturen, også skal virke som utgangspunkt for forskning og opplæring, og inkludere mennesket som bruker og naturlig del av økosystemet.

– Vi vet ikke om vi vil klare oss gjennom vinteren, sier Marcela Otamendi.

Otamendi-søstrene er tydelige på at de ønsker at myndighetene skal beskytte landområdet uten å kjøpe opp landet.

– Det er vårt levebrød, men også vår arv, sier Maria Cinta Otamendi.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Otamendi-søstrenes familie-restaurant.

– Ikke så mye vi kan gjøre

På grunn av manglende sedimenter slukes kysten på Ebro-deltaen. Klimaendringene har forårsaket hyppigere forekomst av intense stormer, og med et havnivå som stiger jevnligere enn før, går den store våtmarken en skummel fremtid i møte.

Havet sluker sakte men sikkert opp strendene, og mellom 1986 og 2016 har deltaens tupp krympet med 648 meter.

Spanske myndigheter spår at havet i området vil stige med rundt 15 centimeter innen 2045 og opp til 78 centimeter innen 2081-2100.

Forskerne er uenig i hva man kan gjøre for å redde det store området. Noen mener vannpumpestasjoner, bygging av diker og demninger kan være løsningen. Andre mener kampen allerede er tapt.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre for å motvirke at havnivået stiger. En lur strategi vil være å flytte aktivitetene lengre inn i landet, sier Javier Lloret, forsker ved det marinbiologiske laboratoriet i Massachusetts.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Lokale innbyggere jobber knallhardt med høsting av ris på de store risåkrene i Ebro-deltaen. Les mer Lukk

Myndighetene skaper reaksjoner

På grunn av de stigende havnivåene, som truer den lavtliggende kysten, har myndighetene nå siktet seg inn på å kjøpe 832 hektar med private områder i deltaen. Dette vil bli Europas største klimarelaterte oppkjøp av land noen sinne.

Dette har fått flere til å reagere. Ifølge Reuters har det spanske miljødepartementet mottatt 252 kommentarer vedrørende planene, og myndighetene har møtt sterk motstand fra tjenestemenn og bønder med tilknytning til Ebro-deltaen.

Enn så lenge har det ikke blitt satt noen prislapp på det potensielle oppkjøpet.

Taula de Consens er en assosiasjon som representerer de lokale kommunene og bedriftene i deltaen. Deres tekniske direktør, Rafa Sanchez, som tidligere har hyllet Nederlands bruk av sand for å holde de stigende havnivåene i sjakk, ønsker at myndighetene bringer inn seks millioner kubikkmeter med sand, som skal garantere strendenes overlevelse i 50 år.

Dette vil koste rundt 30 millioner euro, litt over 293 millioner kroner.

Stormen Gloria – en oppvekker

Frykten for at hele Ebro-deltaen skal utslettes av ekstremvær ble forsterket i januar 2020 da stormen Gloria oversvømte rundt 3000 hektar med risåkre.

Dette ble en oppvekker for områdets operatør, Infosa.

– Klimaendringer er vår største utfordring og trussel, sa Infosas administrerende direktør, Manel Salvado.

Mens Otamendi-søstrene stadig føler seg mer og mer som fremmede på sitt eget landområde, som nesten har krympet med en tredel siden 1993, foretrekker søstrene å la være å tenke på å flytte.

– Vi skal kjempe til siste slutt, sier Marcela Otamendi.