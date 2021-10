Byen Borne Sulinowo i Polen eksisterte ikke – så dukket den opp på kartet

Warszawapaktens største hemmelighet:

– Jeg fikk høre om en hemmelig by som skulle ligge en plass i skogsområdet rundt oss, men jeg trodde det var en vandrehistorie, sier museumsdirektør Dariusz Czerniawski. Dette er et av husene polske borgere fikk nøkkelen til da Den kalde krigen tok slutt.

Det var på slutten av den kalde krigen at en by plutselig dukket opp på det polske kartet. I dag bor det flere tusen mennesker i byen som offisielt ikke eksisterte.

– Det var mens jeg var lærer på en skole i nordøstlige Polen at jeg fikk høre om en hemmelig by som skulle ligge en plass i skogsområdet rundt oss. Jeg trodde det var en vandrehistorie, forteller Dariusz Czerniawski til BBC. I dag er han museumsdirektør ved Ibza Muzealna i Polen.

Da grensene ble tegnet på nytt havnet Borne Sulinowo på polsk side. Tidligere var det en del av Preussen-området og dermed tysk. Les mer Lukk

Borne Sulinowo mest kjent for sin militære historie som strekker seg tilbake over 100 år. Allerede før første verdenskrig forsøkte Tyskland å etablere en treningsleir for militæret i det som da var et tysk område, men planene ble skrotet da krigen begynte. Så kom Adolf Hitler til makten. I løpet av årene 1935 til 1936 bygde tyskerne Europas mest moderne treningsområde i Borne Sulinowo, og Hitler deltok selv under åpningen av det militære området.

– Skiltet sa «Borne Sulinowo», men vi fikk ikke dra dit

Ved slutten av andre verdenskrig ble landegrensene tegnet på nytt og Borne Sulinowo havnet på polsk side. Så kom den røde arméen og de sovjetiske soldatene tok over de tidligere tyske brakkene. Slik ble den isolerte sovjetiske enklaven til, og den skulle huse mellom 15.000 og 20.000 mennesker.

Offiserer bodde på området sammen med sine ektefeller og barn, som gikk på skole og i barnehage. Innbyggerne levde i et avgrenset område uten å vite hvorfor.

Rajmund Prus flyttet til byen sammen med sin far i 1956.

– I byen like i nærheten sto det et skilt på busstoppet hvor det sto skrevet «Borne Sulinowo», men vi fikk aldri dra dit. Alle polakker måtte forlate bussen i landsbyen rett før, mens russere med pass og dokumenter ble med bussen videre, forteller Prus.

Så ble faren invitert til Borne Sulinowo, og begynte å arbeide på området.

All kommunikasjon som foregikk mellom innbyggerne i nærområdene og de sovjetiske soldatene i det avgrensede området ble nøye overvåket av KGB.

– Alle innenfor hundre kilometers avstand visste at det var et militærområde der, men nøyaktig hva som befant seg der inne var hemmelig, forteller Prus.

(Saken fortsetter under bildet).

Den tidligere kommandantbygningen ble i 1992 omgjort til byens rådhus. Les mer Lukk

– Nok atomvåpen til å drepe halve planeten

Området som ligger skulder i skulder med Tyskland huset angivelig 178 av Sovjetunionens atomvåpen, og anses som Warszawapaktens største hemmelighet. Til tross for flere bevis, blant annet i anleggene hvor stridshodene ble lagret og fra avklassifiserte dokumenter, har ikke Russland bekreftet påstanden om atomvåpnene.

Ifølge Miroslaw Olczyk, som er guide på området, er det flere tegn til at de enorme bunkerne på området ble brukt til oppbevaring av store mengder atomvåpen, og at det trolig er snakk om kraftige våpen.

– Et stridshode av den størrelsen det er snakk om her er alt fra et par ganger til ti ganger så kraftig som bomben som ble sluppet over Hiroshima. Så her i Polen var det nok atomvåpen til å drepe halve planeten, sier Olczyk.

Bevisene han sikter til er målinger gjort på området og undersøkelser gjort i de fire store oppbevaringsrommene i Borne Sulinowo.

Byen som ikke fantes

I 1989, ved slutten av Den kalde krigen, ble området til en spøkelsesby over natten. De sovjetiske styrkene forlot stedet, og det skulle gå fire år før Polen fikk adgang til området. 15. september 1993 ble nøklene til Borne Sulinowo plassert i polske hender, og byen som ikke eksisterte havnet offisielt på kartet.

Det enorme området ble renovert slik at befolkningen kunne ta stedet i bruk. Boligene havnet en etter en på markedet for en svært liten sum, og folk begynte sakte men sikkert å flytte inn i byen de knapt hadde hørt om. I dag bor det 5100 mennesker i Borne Sulinowo og stedet er blitt en populær turistattraksjon.