Polen-konflikten: Von der Leyen vil ikke vike

NTB

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen avviser å betale ut milliarder i gjenreisingsstøtte til Polen så lenge landet ikke gjør om på sin juridiske reform.

Polen må gjenreise rettsvesenets uavhengighet, i tråd med kravet fra EU-domstolen, for å få penger fra EUs rekonstruksjonsfond, sier von der Leyen til avisen Augsburger Allgemeine.

Hun understreker at det er regler på plass for utbetalinger fra fondet som gjelder for alle EUs medlemsland.

– Disse investeringene er bare tilgjengelige under forutsetning av reformer, og disse er gjengitt i anbefalinger som er spesifikke for hvert enkelt land. For Polen er reformkravet å gjenopprette domstolenes uavhengighet, sier EU-kommisjonens leder.

Polen anslås å kunne motta 23,9 milliarder euro i tilskudd, i tillegg til milliardbeløp i lån, i tråd med EUs gjenoppbyggingsplan etter pandemien.

Konkret krever EU at Polen må avvikle en omstridt ordning for å føre disiplinærsaker mot dommere. Et organ er gitt makt til å fjerne dommere, noe EU mener gir regjeringen politisk kontroll over avgjørelser i domstolene.

Det bryter med EU-regler som krever et uavhengig rettsvesen, og EU-domstolen dømt nylig landet til å betale dagbøter.

Det polske regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) raser mot EUs standpunkt og har den siste tiden trappet opp retorikken mot unionen kraftig. I et intervju med Financial Times anklaget statsminister Mateusz Morawiecki nylig EU for å holde «en pistol mot vårt hode».

– Hva skjer hvis EU-kommisjonen vil starte tredje verdenskrig? Hvis de starter tredje verdenskrig, vil vi forsvare våre rettigheter med ethvert våpen vi har tilgjengelig, sa den polske statsministeren.