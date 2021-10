Ari (46) er far til nærmere 100 barn – og flere er på vei

Har fått bekreftet 30 farskap hittil i år.

– Jeg må sette opp alle barna i et regneark for å holde styr på dem. Selv om jeg ikke er faren deres på heltid, vet de hvem jeg er og kan møte meg. Og når jeg ikke er her lenger, har de mange søsken, forteller Ari Nagel til Berlingske Tidende.

Den 46 år gamle sæddonoren har allerede rukket å bli pappa til 96 barn i syv forskjellige land. Bare i USA lever barn i mer enn 30 delstater med Nagels gener.

Har fått kallenavnet «Sperminator»



Noen av barna ser han relativt ofte, mens andre barn har han har møtt. 46-åringen etablerer kun kontakt dersom barnemoren har et klart ønske om at han skal være en del av barnets liv.

Om lag 60 av familiene, som er etablert med Nagels hjelp, har dannet et nettverk på sosiale medier. Noen avtaler feiring av bursdager og andre sosiale sammenkomster.

Ville hjelpe lesbisk par – så startet jungeltelegrafen



I motsetning til andre sæddonorer tar han seg ikke betalt for tjenesten, men får kun dekket reiseutgiftene.

– Jeg er langt fra rik, men jeg får flere klemmer og kysser enn de fleste, og det er mye mer verdt det, mener Ari Nagel.

Som 18-åring fikk han sitt første barn med en kvinne han hadde et kortvarig forhold til. Senere ble han kjent med et lesbisk par som ba om hjelp til å bli mødre, noe han sa ja til.

Deretter startet jungeltelegrafen, og karrieren som sæddonor skjøt fart.

– Hjelper i gjennomsnitt én kvinne i uken

I starten var motivasjonen at han selv ønsket en større familie, men etter hvert utviklet det seg et sterkt ønske om å hjelpe par og enslige som av ulike grunner ikke kunne få barn selv.

– For tiden hjelper jeg i gjennomsnitt én kvinne i uken, bekrefter Ari Nagel.



Dette innebærer reiser til flere land i Europa og over store deler av USA. Avtalene spikres på tidspunkt da kvinnene har eggløsning og er på sitt mest fruktbare.

Til tross for at donasjonen er avtalt på forhånd, har Nagel i ettertid blitt saksøkt av enkelte kvinner og mottatt krav om barnebidrag.