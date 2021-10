Afghanske cannabisbønder upåvirket av Taliban

Cannabis er fortsatt god butikk for mange bønder i Afghanistan, tross at Taliban har lovet å slå ned på handelen. Foto: Richard Vogel / AP / NTB

NTB

Taliban har lovet at de skal slå ned på narkotikahandelen som i stor grad finansierte opprøret deres. Foreløpig merker Afghanistans cannabisbønder lite til det.

Ghulam Ali gror cannabis på tre hektar utenfor storbyen Kandahar. Plantene står i hodehøyde langs hovedveien gjennom Panjwai-distriktet, og de mørkegrønne plantene kan kjennes igjen på lukten.

– Vi tjener mer på det enn vi gjør på noen annen vekst eller frukt, sier han til nyhetsbyrået AFP.

– Jeg hadde muligheten til å gro andre ting, men valmuer må man investere mer i og bruke mer kjemikalier for å beskytte planten fra sykdom.

Lever godt

Under Afghanistans tidligere provestlige regjering betalte hasjfarmeren en skatt på 3.000 pakistanske rupier (drøyt 150 kroner) per kilo.

– Det var ingenting offisielt, bare en skatt vi måtte betale. Hvis ikke ville de ødelegge plantasjen vår, sier Ali.

Familien hans byttet fra å gro mais til å gro cannabis i 2000, kort tid før forrige Taliban-regime ble kastet. De har ikke hatt grunn til å angre seg. Om lag 20 slektninger bor på gården. De er ikke rike, men barna får gått på skole, og livet er behagelig til den afghanske landsbygda å være.

Selger til smuglere

Når innhøstingen begynner neste måned, må de hyre inn arbeidere utenfra. Da skal plantene siktes, trykkes og varmes opp for å utvinne en olje, som så gjøres om til en svartgrønn hasjpasta. Den selges og eksporteres.

Pastaen selges til smuglere for mellom 500 og 600 kroner kiloen. Ali vet godt at smuglerne selger produktet videre for den doble prisen i India, Pakistan og Iran, men håper å tjene 150 kroner per kilo.

Alt dette skjer til tross for at Taliban formelt sett er motstandere av narkotikahandel. Yussef Wafa, som er Talibans guvernør i Kandahar-regionen, sier til AFP at hans menn har pågrepet 1.000 rusmisbrukere i løpet av den siste måneden.

Upåvirket

– Vi prøver å beseire hasj og heroin og holde folket unna selgerne og smuglerne. Vi vil ikke la bøndene gro det, sier Wafa.

Ali er likevel optimist. Talibans seier har satt en stopper for en slags dobbel beskatning, der både Taliban og den vestligstøttede regjeringen krevde penger av ham.

– Taliban holder til rett over veien. Men de vil ikke ha noe fra oss, sier han.