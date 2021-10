Canada og Nederland sammen for klimatiltak

NTB

Canada og Nederland er enig om å gå sammen om å presse på for bedre klimaløfter på G20 og COP26, sier Canadas statsminister Justin Trudeau.

Trudeau var fredag i Haag der han møtte Nederlands statsminister Mark Rutte foran helgens G20-møte i Roma og klimatoppmøtet COP26 som starter neste uke i Glasgow.

Trudeau sier at de ble enige om en felles strategi for å sikre at verden tar tak i den enorme utfordringen som klimaendringene er.

Han sier at de samarbeider med andre, som Tyskland, blant annet for at verden raskt samler sammen 100 milliarder dollar for å hjelpe fattige land med å bremse utslippene og tilpasse seg endringene.

Rutte sier han fortsatt har håp om et godt resultat i Glasgow, selv om verken Russland eller Kina sender sine ledere.