Macron mener britenes troverdighet står i fare

Frankrikes president Emmanuel Macron mener at Storbritannia risikerer å bli et land man ikke kan stole på, på grunn av uenighet om fiskerier og brexitavtalen. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron mener at Storbritannias troverdighet står på spill på grunn av brexit-striden om fiskerier og Nord-Irland.

– Hvis man bruker flere år på å forhandle fram en traktat, og så noen måneder senere bestemmer seg for å gjøre det motsatte av det man ble enig om på de områdene som passer en minst, er ikke det et godt tegn på troverdighet, sier Macron i et intervju med Financial Times.

Storbritannia og Frankrike er midt i en strid om fiskerettigheter i britisk farvann, og Frankrike klager over at ikke alle deres båter som har søkt, har fått lisens til å fiske.

Storbritannia har også innledet forhandlinger med EU om implementeringen av brexitavtalen om Nord-Irland og truer med å vrake hele avtalen om ikke Brussel går med på endringene de krever.

Macron sier at «vi må respektere hverandre og respektere ordet vi har gitt hverandre på begge områder».