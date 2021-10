Tolv delstater til sak mot Bidens vaksinepåbud

NTB

Tolv delstater i USA går til sak mot president Joe Bidens vedtak om vaksinepåbud for ansatte i firmaer med offentlige kontrakter. De mener påbudet er ulovlig.

De tolv statene ber en føderal dommer blokkere kravet om at alle ansatte i selskaper som staten inngår kontrakter med, må være vaksinert. De mener kravet strider mot grunnloven.

Riksadvokaten i Missouri, Eric Schmitt, som er republikaner, mener i tillegg at kravet kan forstyrre forsyningskjeden og sysselsettingen.

De ti statene som slår følge med Missouri i et felles søksmål, er Alaska, Arkansas, Iowa, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, South Dakota og Wyoming.

Tidligere i uka leverte Texas og Florida lignende søksmål hver for seg.

Biden innførte kravet om vaksinering for statsansatte og ansatte i firmaer med offentlige kontrakter for å få bukt med koronapandemien, men republikanerne er sterkt imot og truer med flere søksmål.

En annen gruppe med Georgia i spissen har varslet et lignende søksmål internt i staten for å blokkere påbudet. Guvernør Brian Kemp sier at Alabama, Idaho, Kansas, West Virginia, Utah og South Carolina følger Georgias eksempel.