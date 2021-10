Kims Jong-uns forvandling analysert: Har mistet over 20 kilo

Sørkoreansk etterretningstjeneste har analysert diktatorens plutselige forvandling med kunstig intelligens. De utelukker dobbeltgjenger.

The Guardian melder at Sør-Koreas etterretningstjeneste (NIS) har konkludert at Kim Jong-un har gått ned om lag 20 kilo de siste månedene. Ifølge Bloomberg, gjengitt av NRK har NIS brukt ansiktsanalyse, vektreduksjonsmodeller og analyser av høyoppløselige bilder for å analysere den plutselige forvandlingen til Nord-Koreas 37 år gamle leder.

Den plutselige forvandlingen gjorde at det dukket opp flere rykter om alt fra sykdom til dobbeltgjenger.

Fortsatt overvektig

Etterretningstjenesten mener at Jong-un veide rundt 140 kilo for to år siden, og avviser at han har brukt dobbeltgjenger for å fremstå tynnere.

Selv om han skal ha gått ned til 120 kilo i vekt, så er han med sine 1,70 meter på strømpelesten fortsatt definert som helseskadelig overvektig, med en BMI på 41,5.

– Kim ser ut til å prøve å skape et folkelig image ved å publisere bilder der han drikker øl eller røyker sammen med høytstående myndighetspersoner, sier det sørkoreanske parlamentsmedlemmet Kim Byung-Kee, til ABC News.

Fremstår frisk

Han skal ha vist seg oftere i statlige nordkoreanske medier i år, enn i fjor, noe man tror også kan skyldes at han vil bygge støtte tross landets matkrise, som følge av handelsblokade og pandemistengte grenser.

Helsen til Nord-Koreas leder er et tema som ofte spekuleres om i Sør-Korea. De har ingen teori om vektreduksjonen er gjennom slanking eller som følge av sykdom. De bedyrer riktignok at han fremstår frisk på bildene tilgjengelige fra statlige nordkoreanske medier.

Siden det ikke er noen klar arvtaker etter Kim, er det mye usikkerhet om hva som skjer i forholdet mellom de to landene, dersom han skulle bli syk eller dø.