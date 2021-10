Som tenåring deltok Heather i drapet på sin mor – nå er hun løslatt

«Koffertdrapet»

Det var i 2015 at amerikanske Heather Mack ble funnet skyldig i drapet på sin egen mor. Nå, syv år senere, er hun løslatt.

Det var i 2014 at Heather Mack dro på ferie til Bali sammen med sin 21 år gamle kjæreste Tommy Schaefer og moren sin, den rike sosietetskvinnen og akademikeren Sheila von Wiese-Mack, skriver BBC.

Heather, som bare var 19 år, skal ha havnet i en opphetet krangel med moren på hotellrommet deres, som resulterte i at Heathers kjæreste Tommy angrep moren. Med en fruktskål skal den 21 år gamle mannen ha slått kjærestens mor til døde.

Fikk vite at datteren var gravid

Schaefer hevder at det hele skjedde i selvforsvar etter at moren angivelig skal ha blitt opprørt over å ha fått vite at datteren var gravid.

Etter å ha banket henne til døde skal det unge paret ha lagt kroppen i en av koffertene sine og etterlatt den i bagasjerommet på en taxi. Paret ble lokalisert og pågrepet av politiet få dager senere. Da skal de ha gjemt seg på et annet hotell i ferieparadiset.

Mack, som var gravid da drapet fant sted, fikk en datter i 2015. Da satt hun i fengsel i Indonesia og datteren ble plassert i fosterhjem.

Forlater trolig datteren på Bali

21 år gamle Tommy Schaefer ble dømt til 18 års fengsel, mens Mack ble dømt til 10. Nå, syv år etter drapet, er den 26 år gamle kvinnen løslatt fra fengslet i Indonesia. Hun venter nå på å bli deportert tilbake til USA.

Mack, som var gravid da hun ble fengslet, fikk en datter i løpet av soningen. Jenta, som nå er seks år gammel, har bodd hos en fosterfamilie, og det er fremdeles usikkert om jenta skal bli med moren hjem til USA. Via sin advokat sier Mack at hun tror det vil være best for jenta å bli igjen sammen med fosterfamilien på Bali.