Enkelte er født immune mot covid-19 – de er blitt forskernes håp

Et internasjonalt team av forskere har igangsatt den store, og kanskje umulige, jobben med å finne mennesker som er født immune mot SARS-CoV-2.

– Dette blir veldig utfordrende og er ikke et oppdrag for sarte sjeler, sier spesialist på infeksjonssykdommer Sunli Ahjula ved University of Texas Science Center til det britiske naturvitenskapelige tidsskriftet Nature.

I dette tilfelle hadde det nok vært langt lettere å finne nåla i høystakken. For her skal forskerne forsøke å lokalisere de ytterst få menneskene i verden som bærer på en genetisk resistens mot SARS-CoV-2, viruset som forårsaker covid-19.

– Å finne én person vil være enormt

Ifølge forskerne kan det være snakk om så få som en håndfull mennesker.

Dersom de klarer å lokalisere de få menneskene dette gjelder, ønsker forskerne å identifisere genene som gjør at disse individene er resistente mot viruset, og fremstille en virus-blokkerende medisin som både kan beskytte folk for smitte, men også unngå at folk bærer smitten videre.

Ifølge den ledende forskeren bak det ambisiøse prosjektet, immunolog Evangelos Andreakos, vil det være tilstrekkelig dersom de kun finner ett tilfelle.

– Selv om vi bare skulle klare å identifisere en immun person, så vil det alene være enormt, sier forskeren.

(Saken fortsetter under bildet).

Aktuelle kandidater må ha vært i nærkontakt med en smittet, ha testet negativt, ikke ha antistoffer og være uvaksinert. Det gjør jobben krevende for forskerne. Les mer Lukk

Strenge kriterier

Det første steget blir å identifisere personer som har vært i direkte kontakt med en smittet over lengre tid, uten smittevernutstyr, men som likevel ikke er blitt smittet. For eksempel ektefeller eller samboere av en smittet person. Kriteriet er at personen, tross direkte eksponering, aldri testet positivt og ikke har antistoffer i kroppen. De har allerede luket ut over 1000 potensielle kandidater.

Så begynner jobben. Først må forskerne identifisere dem som har delt seng med og levd tett med folk som utviklet luftveissymptomer, noe som medfører langt større smittepotensiale, hvor det skal mye til for at en som deler samme seng ikke blir smittet. I tillegg må personene være uvaksinert, da vaksinen i seg selv gjør at man utvikler antistoffer.

Når forskerne har pekt ut potensielle kandidater skal genomer fra dem testes opp mot genene til folk er blitt smittet, på jakt etter gener assosiert med resistens.

Forskerteamet har tidligere identifisert mennesker med en sjelden mutasjon som gjør dem mer utsatt for covid-19, men nå endrer de fokus fra risiko til resistens i jakt på nøkkelen.

Har klart det en gang før

En potensiell joker kan være folk som ikke har et fungerende Angiotensin-konverterende enzym 2, som SARS-CoV-2 bruker for å finne veien inn i en celle. Et lignende tilfelle er tidligere blitt observert i sammenheng med HIV og Aids-epidemien på 80- og tidlig 90-tallet. En gruppe forskere identifiserte en sjelden mutasjon som deaktiverer C-C kjemokinreseptor type 5 i hvite blodlegemer, og dermed forhindrer at HIV finner veien inn i cellene. To av forskerne som deltok i denne studien, er også med i forskergruppen som jakter på covid-resistente mennesker.

HIV-studien førte til utviklingen av to virus-blokkerende medisiner og reddet livene til to HIV-smittede ved at de fikk benmarg transplantert fra personer med den genetiske mutasjonen.

Til tross for at studien er utfordrende har forskerne tro på at en lignende nøkkel finnes i kampen mot coronaviruset.