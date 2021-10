Arnold Schwarznegger i strupen på verdenslederne: – Løgnaktige idioter

Tidligere California-guvernør og «Terminator»-stjerne Arnold Schwarzenegger (74) mener at G20-landene bekymrer seg unødvendig mye om økonomi når de diskuterer klimakrisen. Utslipp og velferd hånd i hånd, mener han.

I forkant av helgens G20-toppmøte går den tidligere guvernøren Arnold Schwarznegger ut og sier at redusering av CO 2 -utslipp kun vil gagne verdensøkonomien, og peker på det han hevder er Californias suksesshistorie som eksempel, skriver BBC.

74-åringen ble et av klimakampens ansikt i løpet av sin periode som guvernør i 2003 til 2011, hvor han tok opp kampen for frisk luft og fornybar energi i det som er USAs mest folksomme delstat.

– Løgnaktige idioter

Delstaten tok suksessen videre etter Schwarznegger forlot posten, og han hevder at det utelukkende har vært positivt for økonomien og skapt flere arbeidsplasser. han mener derfor at det slettes ikke er et «enten eller» tilfelle, hvor økonomi må ofres til fordel for klimatiltak.

– Redusering av utslipp og velferd går hånd i hånd. Verdenslederne er enten løgnaktige idioter, eller så vet de rett og slett ikke hva de holder på med. Vi har knekt koden, så da handler det bare om å ha baller til å gjøre det, sier Schwarznegger til BBC Radio 4.

Arnold Schwarznegger kjører Hummers første hydrogendrevne bil.

– Har jeg egentlig ofret noe?

I tillegg til å ta grep som guvernør har 74-åringen innført en rekke tiltak på privaten, noe han mener har gitt mye mer enn det har kostet. Han har blant annet kuttet kraftig ned på mengden kjøtt i kostholdet, og hevder å ha fått helsen i gave.

– Etter at jeg begynte å spise mer grønnsaker og plantebasert mat til fordel for kjøtt har blodårene mine sluttet å tette seg. Så har jeg egentlig ofret noe, når det har gitt meg to ekstra leveår? sier Schwarznegger.

I tillegg har han å modifisere sin berømte Hummer, en militær-modell som selskapet AM General gikk med på å selge til Schwarznegger, til en hydrogen-dreven variant, som han sier både går raskere og har mer hestekrefter.

Et av tiltakene Schwarznegger ber folk ta, er å kjøpe mer lokale produkter for å få bukt med klimautslippene fra internasjonal handel. Skipstrafikk er blant verstingene når det gjelder utslipp, og den tidligere guvernøren hevder at å støtte internasjonal handel er det verste man kan gjøre for klima.