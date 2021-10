Ingen avstemning om Bidens infrastrukturpakke før helga

Senator Joe Manchin er en av to senatorer fra Demokratene som ikke har villet støtte president Joe Bidens infrastrukturpakke. Foto: Ap / NTB

NTB

Det blir ingen avstemning i Representantenes hus om president Joe Bidens store infrastrukturpakke før helga. Dermed må også trolig klima- og sosialpakken vente.

Kongressen har nå tatt helg, melder CNN.

Progressive demokrater i Huset nekter å godkjenne infrastrukturpakken, som allerede er godkjent i Senatet, før alle partiets 50 senatorer støtter opp om den store klima- og sosialpakken.

Biden sa torsdag at han hadde stemmene til å få godkjent pakken i Senatet, men det er fortsatt uklart om de to senatorene som holder igjen, Joe Manchin og Kyrsten Sinema, er klare til å støtte pakken.

Torsdag møtte han partifeller i Kongressen i et lukket møte i et forsøk på å overtale dem til å få fortgang i prosessen.

– La oss få dette gjort. Det vil på grunnleggende vis endre livet til millioner av mennesker til det bedre, sa han.

Han ønsket å ha pakken ferdig før han dro til Europa for G20-møtet i Roma og klimakonferansen COP26 i Glasgow, men slik gikk det ikke.

Pramila Jayapal, som leder den progressive gruppen i Representantenes hus, sier at de venstreorienterte demokratene støtter klima- og sosialpakken som foreligger, men at infrastrukturpakken hører med.

– Vi har hele veien sagt at vi trenger begge disse forslagene, for det var ikke før vi gjorde det vi gjorde, at alle prioritetene til presidenten, hans agenda, havnet på bordet. Det var fordi progressive representanter reiste seg opp og nektet å etterlate noen, sier Jayapal til CNN.