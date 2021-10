Japans regjeringsparti risikerer å miste flertallet

NTB

Det liberaldemokratiske partiet (LDP) har rent flertall i Japans nasjonalforsamling. Det har sittet ved makten i 62 av de siste 66 årene. Under valget søndag kan posisjonen være i fare.

Meningsmålinger og analytikere antyder at LDP kan miste minst 30 av sine 284 mandater i underhuset i nasjonalforsamlingen. Partiet har hatt rent flertall den siste perioden, men har likevel regjert sammen med det mindre partiet Komeito.

Partiets mål er å få flertall for regjeringskoalisjonen, men om de mister flere titalls mandater vil det likevel oppleves som et nederlag. LDP har dominert japansk politikk siden partiet ble grunnlagt i 1955, og satt kun i opposisjon i 1993–94 og 2009–12.

For den nyvalgte statsministeren Fumio Kishida ligger valget an til å bli en dårlig start. Han fikk jobben 4. oktober og utskrev nyvalg ti dager senere.

Illevarslende suppleringsvalg

Kishidas forgjenger, Yoshihide Suga, etterlot partiet i dårlig stand på grunn av sin håndtering av koronapandemien og sommer-OL i Tokyo, som mange japanere var imot.

Et suppleringsvalg til overhuset sist helg var et illevarslende tegn. LDP prøvde å forsvare mandatet i Shizouka-prefekturet sør for Tokyo, men en kandidat med støtte fra to av de største opposisjonspartiene lyktes å vinne suppleringsvalget. Det har gitt opposisjonen selvtillit.

– Resultatet gjenspeilet misnøye blant mange velgere som vil endre politikken etter å ha opplevd at livene deres fortsetter å forverres under pandemien, sier Jun Azumi, som er en profilert politiker i det største opposisjonspartiet CDP.

Usikkerhet på børsene

Nettopp koronapandemien har vært en sentral sak i valgkampen. Japan opplever nå raskt synkende smittetall, men en stor bølge i juli og august satte en kraftig støkk i befolkningen.

I tillegg har økonomien fått lide under pandemien, og diskusjonen om hvordan den skal på fote igjen har vært framtredende. CDP lover dessuten å øke minstelønna og øke skatten for de rikeste.

Usikkerheten har tvunget Tokyo-børsen i kne flere dager på rad, særlig etter suppleringsvalget i Shizouka. Etter åtte år med politisk stabilitet under Shinzo Abe, frykter næringslivet en framtid med stadige statsministerbytter dersom valgresultatet blir dårlig for LDP.

Regnet etter bruttonasjonalprodukt har Japan den tredje største økonomien i verden, etter USA og Kina.

Svært jevnt i mange kretser

Blant andre valgkampsaker finner man utenriks- og sikkerhetspolitikk, knyttet til Kinas framvekst som stormakt og Nord-Koreas atomvåpenprogram.

En stor meningsmåling fra TV-kanalen FNN viser at en rekke LDP-mandater er usikre i storbyene, og CDP kan kapre en rekke mandater i tillegg til de 110 de allerede har. Det ligger an til å bli svært jevnt i om lag 20 prosent av valgkretsene, skriver Bloomberg.

En annen meningsmåling fra nyhetsbyrået Kyodo viser at LDP og Komeito ligger an til å vinne flertall, men trolig vil gå tilbake fra forrige valg.