Macron og Morrison snakket sammen for første gang siden ubåtoppstyret

Frankrikes president Emmanuel Macron og Australias statsminister Scott Morrison snakket torsdag sammen for første gang siden ubåtkrisen forrige måned.

Frankrikes president Emmanuel Macron snakket torsdag med Australias statsminister Scott Morrison for første gang siden ubåtkrisen forrige måned.

Macron gjentok at Australias avgjørelse om å bryte en avtale med franskmennene om å kjøpe dieseldrevne ubåter, til fordel for atomdrevne ubåter fra USA «brøt tillitsforholdet mellom våre to land», heter det i en uttalelse fra hans kontor.

– Det er nå opp til den australske regjeringen å fremme konkrete tiltak som kan vise at australske myndigheter er villige til å redefinere grunnlaget for vårt forhold, og jobbe for felles interesser i den indopasifiske regionen, heter det videre.

Franskmennene ble rasende etter at australierne trakk seg fra avtalen, og hevdet at de ikke var blitt informert om at Australia hadde bestemt seg for å inngå en forsvarsavtale med USA og Storbritannia, og at de gjennom denne ville kjøpe amerikanske ubåter.

Det var i 2016 at Australia og Frankrike inngikk en avtale om ubåtkjøp, som var verdt rundt 300 milliarder kroner da den ble signert. Frankrike hentet hjem sine ambassadører til Australia og USA i protest, og utenriksminister Jean-Yves Le Drian fordømte det han kalte «en dolk i ryggen».

Paris insisterer fortsatt på at de er skyldig økonomisk kompensasjon.