Brite (19) drepte to søstre – hevder å ha inngått pakt med djevelen

Nicole Smallman og Biba Henry tok bilder av hverandre da en fremmed ung mann kom bort til dem. Dagen etter ble de funnet drept. Les mer Lukk

En 19 år gammel britisk mann er dømt til 35 års fengsel for drapet på to søstre. Han hevder at djevelen krevde at han skulle drepe en kvinne hvert halve år.