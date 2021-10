Colombianske kokabønder har tatt 180 soldater til gissel

NTB

Kokabønder langs den colombiansk-venezuelanske grensen har tatt om lag 180 soldater som var sendt ut for å ødelegge plantene deres som gisler.

Det bekrefter den colombianske generalen Omar Sepúlveda torsdag.

Han sier seks tropper under hans ledelse ble bortført tirsdag i Tibu nordøst i landet. Gisseltakerne skal være lokalbefolkning som kjemper mot soldatene som ødelegger de ulovlige plantene de lever av å dyrke.

Soldatene ble omringet av bønder med spyd og macheter og skal nå være holdt på en skole.

En talsperson for innbyggerne som kaller seg «Junior», sier til en lokal radiostasjon at kidnapperne var villige til å forhandle.

Han sier kokabøndene har tatt soldatene til fange som en form for protest, ettersom de mener myndighetene ikke har holdt et løfte om å hjelpe dem med å erstatte kokaplantene med lovlige vekster.

Tibu ligger i Catatumbo-regionen, som er kjent for å være verdens største område for dyrking av narkotiske planter. Det ligger mer enn 40.000 hektar med kokaplantasjer i området ifølge FN. Koka brukes for å framstille kokain.