WHO: Plan for bekjempelse av covid-19 vil koste nær 200 milliarder kroner

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier deres plan for å sikre vaksiner, tester og behandling for å bekjempe pandemien vil koste 23,4 milliarder dollar neste år.