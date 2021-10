G20-land vil be om klimahandling under toppmøte

NTB

G20-landene vil be om «umiddelbar handling» for å begrense global oppvarming til 1,5 grader celsius under helgens toppmøte i Roma, ifølge DPA.