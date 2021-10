Smitteekspolosjon i Singapore: – Flere tusen bekreftede smittetilfeller på få timer

Den lille øystaten Singapore bekreftet 5324 nye smittetilfeller onsdag, til tross for at 84 prosent av landets befolkning er fullvaksinert.

Det sørøstasiatiske landet Singapore går i full beredskap etter at flere tusen tester kom tilbake positive i løpet av svært kort tid, skriver CNN.

– Smittetallene er unormalt høye i dag. Laboratoriene fikk plutselig flere tusen bekreftede smittetester på få timer i løpet av en ettermiddag, sier Singapores helsedepartement.

Smittetallet er hele 70 prosent høyere enn dagsgjenommsnittet forrige måned.

– Det skjedde innenfor et svært lite tidsrom

Det samme døgnet mistet ytterligere ti personer smittet med covid-19 livet, og løftet det totale antall omkomne til 349. Kapasiteten ved intensivavdelingene i landet er nær bristepunktet, til tross for at 84 prosent av befolkningen er fullvaksinert og landet er godt i gang med tredje dose.

– Vi tar denne plutselige smitteeksplosjonen som fant sted innenfor et svært kort tidsrom på alvor og følger nøye med på situasjonen, skriver helsedepartmentet i en pressemelding torsdag.

(Saken fortsetter under bildet).

I løpet av få timer rullet smittebølgen inn over laboratoriene. Bildet viser teknikere som arbeider ved et laboratorium i Singapore. Les mer Lukk

Folk uten symptomer mistet til slutt livet

I løpet av september ble det bekreftet 90.203 smittetilfeller, hvor om lag 98 prosent av dem var helt eller nærmest symptomfrie da testen ble tatt. Blant dem mistet 0,2 prosent livet, og ytterligere 0,1 prosent ble omsider innlagt på intensivavdelingen.

Halvparten av alle innlagte på sykehusene i Singapore er innlagt som følge av covid-19, og helsemyndighetene ser seg nødt til å utvide kapasiteten og intensivavdelingene. Enn så lenge er 200 ekstra intensivplasser på plass, og landet er beredt til å øke med ytterligere 100 dersom smitten fortsetter å stige.

Singapore har siden september hatt en rekke strenge tiltak for å holde smitten nede, skriver CNBC. Hjemmekontor er obligatorisk der det lar seg gjøre, og folk får kun omgås med to personer utenfor sin egen kohort. Tross nedstegningen stiger smitten, og myndighetene vurderer ytterligere tiltak.

(Saken fortsetter under bildet).

FHI-direktør Camilla Stoltenberg under pressekonferansen med den nye regjeringen torsdag. Les mer Lukk

Samme trend i Norge

Også i Norge er helsemyndigheter og eksperter bekymret for situasjonen som utspiller seg. Det siste døgnet er det registrert 1180 coronasmittede i Norge. Under torsdagens pressekonferanse sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det blir problematisk for sykehusene dersom flere virus har store utbrudd i vinter.

Hun påpeker at flere av de innlagte er fullvaksinerte.

– Blant dem som er innlagt på sykehus nå, er det flere som er fullvaksinert enn uvaksinert, sier Stoltenberg.

Den ferske helseministeren Ingvild Kjerkol kom under samme pressekonferanse med en klar oppfordring til alle som fremdeles er uvaksinert eller mangler doser.

– Til deg som har ventet med vaksinen, vil jeg si følgende: Alle etternølere er hjertelig velkommen til gratis vaksinering på kommunens vaksinesenter eller hos fastlegen, sa statsråden.