Kim Jong-un tror sultkrisen vil vare til 2025: – Vi kommer ikke til å overleve

Nord-Koreas myndigheter ber folk stålsette seg og stramme beltene sine. Landet kommer ikke til å gjenåpne grensene sine for handel med Kina før tidligst 2025. Beskjeden oppleves som en dødsdom for folket.

Kim Jong-uns regjering annonsert i forrige uke at handelsblokaden som trådte i kraft i fjor ikke kommer til å bli løftet innen 2025.

– Situasjonen akkurat nå er så alvorlig at vi ikke kommer til å overleve. De ber oss holde ut til 2025, men i praksis gir de oss dødsdommen, sier en innbygger i byen Sinuiju til Radio Free Asia.

Blokaden har ført til massiv sultkrise

Handelsstansen mellom Nord-Korea og Kina kom som følge av at Nord-Korea stengte grensene sine gjennom pandemien.

I tillegg til å forby all reise, ble all handel med landets største samarbeidspartner satt på vent. Ifølge Reuters sto Kina, før pandemien, for 90 prosent av alle importerte varer i Nord-Korea.

Blokaden har ført til massiv sultkrise i Nord-Korea, og nå vil den vare til 2025, og konsekvensene dermed øke i omfang.

Kim Jong-un vedkjente tidligere i år at landet sto overfor en stor sultkrise, og ba bønder om å ta grep for å øke produksjon for å brødfø folk i sine områder. Nå frykter innbyggerne at landets leder ikke er klar over hvor alvorlig situasjonen i distriktene er.

– Hvor langt skal de strekke det?

– Vi sliter allerede og gjør alt vi kan, og nå ber myndighetene oss om å stramme beltene enda mer. Hvor langt skal de strekke det? sier innbyggere til Radio Free Asia.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Nord-Korea, Tomas Ojea Quintana, sa i mars at pandemiens innvirkning bidro til at nordkoreanere sultet i hjel.

Selv før pandemien hadde ikke mer enn 40 prosent av befolkningen sikker matforsyning, har det tidligere kommet frem i en FN-rapport.

Hundretusenvis døde av sult i Nord-Korea på 90-tallet, etter at Sovjetunionens fall etterlot landet uten livsviktig støtte.

(Saken fortsetter under bildet).

Nordkoreanere frykter at Kim Jong-un ikke er klar over hvor ille situasjonen i landet er. Les mer Lukk

Erklærte krise i 2019

I mai kom det frem at anleggsarbeidere som hadde blitt omplassert til Pyongyang for å få bukt med boligmangelen og den økende hjemløshet i byen, i desperasjon hadde begynt å rane andre innbyggere for å få råd til mat.

Når når videreføringen av handelsblokaden annonseres er det over to år siden FN slo alarm om situasjonen i Nord-Korea. Ifølge FN-organet for ernæring og landbruk lider minst 10 millioner innbyggere, om lag 40 prosent av landets innbyggere, av matmangel. 2019 ble erklært det «verste jordbruksåret på 10 år», og den pågående handels- og økonomikrisen har utvilsomt forårsaket en økning.

Regjeringen i Nord-Korea har ikke gått ut med en tiltaksplan for de kommende årene.

Se video: Slik ble Nord-Korea verdens mest brutale familiedynasti: