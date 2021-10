New Zealand letter på karantenereglene, men turister må fortsatt vente

New Zealand letter på karantenereglene i november, sier Chris Hipkins, som er statsråd med ansvar for landets koronahåndtering. Det er imidlertid stadig uklart når turister igjen kan dra til New Zealand. Foto: Tobert Kitchin / Pool via AP / NTB

NTB

New Zealand letter på karantenereglene fra november, men det er fortsatt uklart når turister igjen kan reise til landet. Grensa har vært stengt siden mars 2020.

Kun landets statsborgere og folk som er bosatt på øyene, samt noen få unntak, har kunnet reise inn i New Zealand siden i fjor vår.

De som reiser inn i landet, må nå tilbringe 14 dager i statlige karantenefasiliteter (MIQ), men fra 14. november vil antall dager reduseres til sju, pluss tre dager med isolering i hjemmet.

Chris Hipkins, som er statsråd med ansvar for landets koronahåndtering, sier at mer enn 183.000 nyzealendere har vært gjennom MIQ, og sier at systemet har «stanset tilfeller på grensa, og tillatt at vi har kunnet leve uten restriksjoner for det meste av de siste 18 månedene».

New Zealand håper å gå over til isolering i hjemmet for vaksinerte som reiser inn i landet i løpet av første kvartal neste år, ifølge Hipkins. Det vil imidlertid først skje når 90 prosent av landets befolkning er fullvaksinert.

Rundt 87 prosent av de som kan bli vaksinert, har fått en første dose, mens 72 prosent er fullvaksinert. Ifølge Hipkins er det ikke tatt noen avgjørelse om når turister igjen kan reise til New Zealand.

Først ute er folk som har rett til innreise, inkludert dem med visum, sier han.