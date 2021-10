Frankrike truer med å utestenge britiske båter

NTB

Frankrike truer med å forby britiske båter å komme til enkelte havner om ikke de to landene kommer til en avtale som gjør slutt på krangelen om fiskerilisenser.

Franskmennene vil også stramme inn toll- og sikkerhetskontroller for alle britiske båter og lastebiler som reiser mellom Frankrike og Storbritannia om det ikke er enighet om en avtale innen 2. november, heter det i en uttalelse fra den franske regjeringen.

Videre antydes det at det også kan bli begrensninger på kraftforsyningen til Kanaløyene i ukene som kommer.

Etter flere uker med forhandlinger har britiske myndigheter gitt flere fiskerilisenser, men kun halvparten av det Frankrike mener å ha krav på, ifølge regjeringstalsmann Gabriel Attal.

– Vi har jobbet med britene, vi ga dem all informasjon og dokumenter som de ba om, til å støtte opp om disse lisensforespørslene, sa Attal onsdag.

Fiskerettigheter for EU-båter i britisk farvann var et sentralt problem i forhandlingene om skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU etter brexit, og franskmennene har reagert sterkt på at britene nekter å gi franske fiskere fiskerilisensene de har bedt om i tråd med brexitavtalen.

Konflikten nådde et klimaks i mai da en flåte på 50 franske fiskebåter samlet seg til protest ved havna i Saint Helier på Jersey. Både franske og britiske marinefartøyer ble involvert.

Siden det har franske fiskere søkt om nye lisenser, men de klager over byråkrati og mange avslag.