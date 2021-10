Taiwans president sier hun stoler på USAs støtte

NTB

Taiwans president Tsai Ing-wen bekrefter at USA har styrker på Taiwan og sier hun stoler på amerikanerne vil hjelpe til om Kina skulle forsøke å invadere øya.

Hun fremhever videre et «bredt samarbeid med USA med mål om å sikre vår defensive kapasitet» i et intervju med CNN.

Samtidig bekrefter hun for første gang at amerikanske styrker driver opptrening av Taiwans militære på øya. Kommentarene kommer etter at USAs president Joe Biden kritiserte Kina for sin framtreden mot Taiwan.

Under en spørsmålsrunde på CNN forrige uke sa Biden at USA føler seg forpliktet til å forsvare Taiwan om øya skulle bli angrepet av Kina. Kina mener Taiwan tilhører dem og sier at en gjenforening vil skje en dag.

Spenningen har tiltatt den siste tiden. Kina sendte nylig rekordmange jagerfly inn i Taiwans luftforsvarssone.