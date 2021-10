Baldwin-skytingen: Innspillingsleder erkjenner angivelig å ikke ha sjekket våpen ordentlig

Bildet viser ranchen Bonanza Creek Ranch, der dødsulykken under innspillingen av «Rust» skjedde torsdag. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

NTB

Mannen som ga Alec Baldwin våpenet han avfyrte på settet til filmen «Rust», erkjenner å ikke ha sjekket det ordentlig, står det i rettsdokumenter ifølge AFP.

Filmfotografen Halyna Hutchins døde av skuddet som ble løsnet. Baldwin pekte mot kamera da han trakk av, og skuddet traff både Hutchins og regissør Joel Souza, som ble truffet i skulderen.

Innspillingsleder Dave Halls, som ga Baldwin våpenet, har fortalt etterforskere at han husker å ha sett ammunisjon i rekvisittvåpenet før han ga det til Baldwin, går det fram an en skriftlig erklæring.

Det hender at det brukes falsk ammunisjon i rekvisittvåpen.

«Han erkjenner at han burde ha sjekket, men at han ikke gjorde det, og kunne ikke huske om (våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed) spant kammeret» for å vise ham det som var inne i våpenet, heter det i erklæringen.

Halls ga Baldwin våpenet og sa «cold gun», bransjespråk for et ufarlig våpen.

Funnet 500 skudd

I etterforskningen av saken er det samlet inn rundt 500 skudd, opplyste sheriff Adan Mendoza onsdag. Han la til at etterforskerne mener de er en blanding av løspatroner, rekvisittpatroner og skarp ammunisjon.

– Vi har funnet det vi tror er mer skarp ammunisjon på settet. Vi vil få slå fast hvordan den havnet der og hvorfor den var der, for det skulle den ikke ha vært, sa Mendoza.

– Jeg tror det var noe latskap på settet, la han til.

Som våpenansvarlig for filmen var Gutierrez-Reed ansvarlig for å skaffe våpen og å sikre dem på settet og å sikre at de alltid var gjort rede for og at de ble låst inn når de ikke var i bruk.

Hun har fortalt til etterforskerne at våpnene var sikret mens filmcrewet spiste lunsj, men at ammunisjonen ikke var det, ifølge erklæringen.

Har vakt oppsikt

Dødsulykken har ført til en debatt i USA om sikkerhet på filminnspillinger. Det har kommet fram at flere produksjonsansatte forlot filmsettet kort tid før dødsulykken nettopp på grunn av det de mente var dårlig sikkerhet og arbeidsforhold.

AFP fikk også opplyst denne uka at Halls tidligere har fått sparken fra stillingen som innspillingsleder på en tidligere filmproduksjon på grunn av at dårlig våpensikring førte til en mindre skade.

Statsadvokat Mary Carmack-Altwies sa onsdag at etterforskningen foreløpig ikke har konkludert med at det er grunn til å ta ut siktelser.