Kina kan gjennomføre fullskala invasjon av Taiwan innen 2025

Dersom Kina skulle invadere en av Taiwans øyer er det lite USA kan gjøre uten å risikere å utløse krig mellom stormaktene. Tabnkesmien CNAS ber myndighetene tenke preventivt.

I en rapport fra tankesmien Center for a New American Security (CNAS) presenteres et mulig scenario for hvordan situasjonen vil utspille seg dersom Kina skulle bestemme seg for å gjennomføre en fullskala invasjon av Taiwan.

Scenarioet starter med at Kina, ved bruk av militær makt, tar kontroll over Dongshaøyene. Øygruppen ligger om lag 400 kilometer sørvest for Taiwan og huser rundt 500 taiwanske soldater.

Lite USA kan gjøre

Denne typen begrenset aggresjon kan føre til en fullskala invasjon av den demokratisk styrte øya Taiwan, som Kina anser som en del av sitt territorium.

I rapporten hevdes det at dersom et slikt angrep skulle finne sted, så er det i henhold til gjeldende avtaler og traktater lite USA kan gjøre. USA oppfordres derfor til å slå seg sammen med Taiwan og Japan i et multilateralt samarbeid.

Forrige uke sa USAs president Joe Biden at landet er parat til å forsvare Taiwan fra kinesisk invasjon, men kommentaren ble raskt avkreftet etter at Kina umiddelbart rådet USA til å opptre og uttale seg med største forsiktighet om Taiwan.

– Jeg vil presisere at presidenten ikke annonserer endringer i vår policy eller i våre avtaler, skal en ansatt ved Det hvite hus ha lagt til etter Bidens uttalelse, skriver CNN.

(Saken fortsetter under bildet).

– Ja, USA er parat til å forsvare Taiwan, sier Joe Biden. Kommentaren ble raskt etterfulgt av en presisering fra en ansatt ved Det hvite hus. Les mer Lukk

USA går stille i dørene

USA forsyner Taiwan med våpen og militært utstyr, og har bidratt i treningen av taiwansk militær. Men de har med vilje holdt seg vag i sine uttalelser angående en potensiell militær innblanding dersom Kina går til angrep. USA har tidligere anerkjent Kinas suverenitet over Taiwan under «Ett-Kina»-policyen.

Taiwan er et fokusområde for CIAs nye China Mission Center, en fersk avdeling under den føderal etterretningsorganisasjon i USA som har som formål å hente data og analysere etterretning om Beijing. Så langt har ikke CIA sett antydninger til at en kinesisk invasjon er under planlegging.

– Taiwan er en test

Ifølge tidligere medlem av amerikansk etterretning Norman Roule er Taiwan en test, og mener at Kina allerede er i gang med å teste temperaturen.

– Taiwan er en test, og folk kan med rette stille seg spørsmålet «hvis vi ikke forsvarte Afghanistan, kommer vi da til å forsvare andre land?» sier Roule til CNN.

I løpet av den siste måneden har Kina sendt flere titalls jagerfly i retning Taiwan, og gått sammen med Russland i en historisk militærøvelse rundt Taiwans hovedøy. Dette mener Roule er et klart tegn på at Kinas test allerede er i gang.