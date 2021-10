Cleo (4) fortsatt sporløst forsvunnet: – Hvordan kom noen inn i teltet?

Moren oppdaget forsvinningen da hun morgenen etter skulle undersøke om døtrene fortsatt sov. Det var da hun oppdaget at eldstedatteren Cleo (4) var borte. Les mer Lukk

Politiet står fortsatt uten spor etter at fire år gamle Cleo Smith forsvant under en campingtur med sine foreldre. Hovedteorien er at jenta er kidnappet.