Hackerangrep i Iran slo ut landets bensinstasjoner

Iranere kjøper drivstoff på bensinstasjonene med et kort utstedt fra staten. Tirsdag var alle stasjonene nede etter et cyberangrep. Foto: Vahid Salemi / AP / NTB

NTB

Et hackerangrep førte tirsdag til at alle Irans 4.300 bensinstasjoner var ute av drift. Problemene vedvarer onsdag.

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret for angrepet, men det ligner på et angrep i sommer som rettet seg mot Irans jernbane, ifølge lederen for landets cyberspace-råd, Abolhassan Firouzabadi.

Iranske myndigheter mistenker at angrepet ble utført fra utlandet og skal etterforske saken.

Onsdag morgen kunne 80 prosent av bensinstasjonene selge drivstoff igjen, uttalte en tjenestemann til det statlige nyhetsbyrået Irna.

«Lagd for å skape sinne blant folk ved å skape kaos og uorden»

President Ebrahim Raisi sier angrepene var laget «for å skape sinne blant folk ved å skape kaos og uorden». Han legger til at beredskapen må opp på dette feltet for å forhindre fremtidige angrep.

Billig bensin blir oppfattet som en viktig rett i Iran. Det brøt ut store protester i en rekke store byer i landet i 2019 på grunn av økte bensinpriser.

Landet har økonomiske problemer, blant annet på grunn av USAs sanksjoner