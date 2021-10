Børsnedgang i Asia

Børsene i Asia går ned onsdag. Her går en mann forbi en kursoversikt i Tokyo. Foto: Koji Sasahara / AP / NTB

NTB

Børsene i Asia faller onsdag. Særlig Hongkong og teknologisektoren går ned etter nyheten om at China Telecom blir utestengt fra USA.

Den amerikanske kommunikasjonsmyndigheten FCC kunngjorde tirsdag at lisensen til China Telecom, som har drevet i USA i nesten 20 år, blir kansellert. Forklaringen er at selskapets drift fører til «betydelige risikoer for den nasjonale sikkerheten og rettshåndhevelsen».

Da Donald Trump var president, slo myndighetene ned på andre store kinesiske selskaper, som Huawei og China Mobile.

Kinesiske teknologiselskaper som er listet i USA, sank etter nyheten, og aksjekursene i Hongkong led såpass at hovedindeksen Hang Seng falt med mer enn 1 prosent.

Hang Sengs teknologiindeks falt mer enn 3 prosent, da Tencent, Alibaba, JD.com og XC inc var blant selskapene som falt.

Også i Japan og i Fastlands-Kina var det nedgang. Hovedindeksen Nikkei 225 var ned 0,6 prosent like etter pausen, mens Shanghai Composite var ned 0,9 prosent. Shenzhen Composite, landets nest største børs, var ned mer enn 1 prosent.