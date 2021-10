Verdensomspennende politirazzia mot det mørke nettet

NTB

150 personer er arrestert i en global politirazzia mot narkotika- og våpenhandlere på det mørke nettet, sier Europol.

Kontanter verdt rundt 260 millioner kroner, samt kryptovalutaer, 234 kilo narkotika og 45 skytevåpen ble beslaglagt under razziaen.

De arresterte skal være selgere av disse ulovlige varene på det såkalte mørke nettet, og er mistenkt for å ha utført titusenvis av ulovlige transaksjoner.

De pågrepne er fra blant annet Australia, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Nederland. 65 mennesker ble arrestert bare i USA.

Operasjonen, kalt «Dark HunTOR», består av en serie separate aksjoner i forskjellige land, opplyser Europol tirsdag.

– Har midler til å avsløre dem og holde dem ansvarlige

Italiensk politi stengte også ned markedsplassene på nettet «DeepSea» og «Berlusconi». Disse plassene hadde over 100.000 kunngjøringer som skrøt om ulovlige produkter, sier Europol.

– Poenget med slike operasjoner er å informere kriminelle på det mørke nettet at rettssamfunnet har midler og globale samarbeidspartnere til å avsløre dem og holde dem ansvarlige for deres ulovlige aktiviteter, sier Europols visedirektør for operasjoner, Jean-Philippe Lecouffe.

I januar stengte tysk politi ned «DarkMarket», verdens største markedsplass på det mørke nettet, som ble benyttet til å selge blant annet dop og tyvegods.