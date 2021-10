To drept og fire såret i skyteepisode i USA

Politiet samler inn bevis på en parkeringsplass i nærheten av kjøpesenteret i Boise i Idaho der to personer ble drept og minst fire såret i en skyteepisode tirsdag. Foto: Darin Oswald / Idaho Statesman via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En mistenkt er pågrepet etter at to personer ble drept og fire såret i en skyteepisode ved et kjøpesenter i Boise, delstaten Idahos største by.